İzlanda dikenin neredeyse iyi gelmediği hastalık yok. İşte mucizeleri...

Doğal tedavi yöntemlerine ilgi giderek artıyor; bunlar, hem önleyici hem de iyileştirici doğal çözümler olarak kabul görüyor.

Bu konuda dikkat çeken gelişmelerden biri de İzlanda yosunu ve onun sunduğu faydalardır.

Peki, İzlanda yosunu tam olarak nedir?

Bu bitki, dağlık alanlarda ve ormanlık bölgelerdeki kayalıklarda yetişir.

Zeytin yeşili tonlarında, dantelimsi, dalgalı yapraklara sahiptir.

Genellikle yaz mevsiminde toplanır ve kurutularak müsilaj içerikli ilaçların yapımında kullanılır. İçindeki aktif bileşenler “Likenin”, “Dekstrolikenin” ve "Cetrarin"dir.

Sağlık üzerindeki olumlu etkileri…

Göğüs yumuşatıcı ve öksürük kesici özelliklere sahiptir.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını ve ishali iyileştirir.

Nefes darlığını hafifletir.

Bronşit kaynaklı problemleri çözer.

Tüberküloz (verem) tedavisinde yardımcı olur.

Ayrıca, diyabet hastaları için ekmek yapımında da tercih edilir.