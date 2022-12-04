Gol attıktan sonra balık tutar gibi yaptılar. Gündem oldular

İzlanda'nın Stjarnan takımı attıkları golden sonra çılgın bir sevinç gösterisi sundu.

Yüzücü, dansçı, kürekçi ve hatta Rambo gibi çok sayıda gol sevincinin yer aldığı videonun en çok dikkat çeken gösterisi ise İzlanda'nın Stjarnan takımına ait.

Futbolcular attıkları gol sonrası balık yakalama hareketiyle sevinçlerini kutladı.

Futbolda, atılan goller kadar gol sevinçleri de bazen unutulmaz olabiliyor.

Brezilya Milli Takımı futbolcusu Bebeto'nun 1994 Dünya Kupası'nda Hollanda'ya attığı gol sonrasında yaptığı 'beşik sallama' hareketi, gelmiş geçmiş en güzel gol sevinçleri arasında yer alıyor.

Bebeto'nun bu sevinci yüzlerce futbolcuya ilham kaynağı olurken, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden çok sayıda oyuncunun ilginç gol sevinçlerine imza attığı görüldü.

Bu gösterilerin bir araya toplandığı bir video Youtube'da 1 milyondan izlendi.