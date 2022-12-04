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Gol attıktan sonra balık tutar gibi yaptılar. Gündem oldular

Attıkları golleri unutulmaz yapmayı amaçlayan bazı futbolcular akla hayale gelmedik gol sevinçleri yapabiliyor. İzlanda'da bir futbol takımı da attığı gol sonrası yaptığı sevinç gösterisiyle gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:27
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İzlanda ekibi Stjarnan takımı sosyal medyada rekor kıran gol sevinci yaptı

Gol attıktan sonra balık tutar gibi yaptılar. Gündem oldular
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İzlanda'nın Stjarnan takımı attıkları golden sonra çılgın bir sevinç gösterisi sundu.

Yüzücü, dansçı, kürekçi ve hatta Rambo gibi çok sayıda gol sevincinin yer aldığı videonun en çok dikkat çeken gösterisi ise İzlanda'nın Stjarnan takımına ait.

Futbolcular attıkları gol sonrası balık yakalama hareketiyle sevinçlerini kutladı.

Futbolda, atılan goller kadar gol sevinçleri de bazen unutulmaz olabiliyor.

Brezilya Milli Takımı futbolcusu Bebeto'nun 1994 Dünya Kupası'nda Hollanda'ya attığı gol sonrasında yaptığı 'beşik sallama' hareketi, gelmiş geçmiş en güzel gol sevinçleri arasında yer alıyor.

Bebeto'nun bu sevinci yüzlerce futbolcuya ilham kaynağı olurken, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden çok sayıda oyuncunun ilginç gol sevinçlerine imza attığı görüldü.

Bu gösterilerin bir araya toplandığı bir video Youtube'da 1 milyondan izlendi.

 

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