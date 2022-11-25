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Ronaldo'nun gol sevincini yapan Bukari açıklamalarda bulundu

Portekiz'e attığı gol sonrası Cristiano Ronaldo gibi sevinen Osman Bukari, maç sonrası açıklama yaptı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:01
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Ganalı Bukari Portekiz'e attığı gol sonrası yaptığı Ronaldo sevinci hakkında açıklama yaptı

Ronaldo'nun gol sevincini yapan Bukari açıklamalarda bulundu
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2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup ederken Osman Bukari'nin gol sevinci çok konuşuldu.

Karşılaşma 3-1 Portekiz üstünlüğüyle devam ederken 88. dakikada Cristiano Ronaldo oyundan alındı.

Ronaldo çıktıktan hemen sonra Gana atağında Osman Bukari kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

Cristiano Ronaldo henüz yedek kulübesine oturmadan gelen bu golle şok olurken Bukari gol sonrası sevincinde Ronaldo'yu taklit etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan 23 yaşındaki futbolcu, "Bugünkü gol sevincimden sonra Ronaldo'ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yapıldı. Bu yanlış. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımda ülkem adına gol atmanın verdiği heyecan beni çok etkiledi ve bu kutlama ortaya çıktı. Yetiştirilme tarzım bırakın idollerimden birini, kendimden büyük herhangi birine saygısızlık yapmama izin vermiyor" dedi.

Kızılyıldız'ın hücum oyuncusu Osman Bukari bugüne kadar Gana formasını 8 kez giydi ve ülkesi adına 2 gol kaydetti.

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