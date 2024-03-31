İzmaritten yangın çıktı. Anne ve çocuklar güçlükle kurtarıldı

Yangın, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 13.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Fahri Leylek Caddesi Sait Yıldırım Apartmanı’nda oldu.

Anne ve iki çocuğu oturdukları esnada, annenin sigara izmaritini balkona atması sonucu balkında bulunan eski eşyalar alev almaya başladı.

Yangını gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri geldi.

Yangın çıkan binaya gelen itfaiye ekipleri, panikle ne yapacağını bilemeyen anne ve çocukları evden çıkardı.

Anne ve çocukları sağlık ekiplerince sağlık kontrolüne alınırken, itfaiye ekipleri yangını erken müdahale sonucu güçlükle söndürüldü.

Evde yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı ve ekipler yangınla ilgili inceleme yaptı.