İzmir açıklarında 160 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenlere ilişkin ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botları, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 ayrı lastik bot içerisinde bulunan 115 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan Urla ilçesi açıklarında da içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep ettiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-22) harekete geçti.

Lastik bot içerisinde sürüklenen 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.