İzmir açıklarında 160 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir açıklarında 160 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 115 kaçak göçmen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenlere ilişkin ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botları, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 ayrı lastik bot içerisinde bulunan 115 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan Urla ilçesi açıklarında da içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep ettiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-22) harekete geçti.

Lastik bot içerisinde sürüklenen 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

aw119425-02.jpg

aw119425-03.jpg

aw119425-04.jpg

Son Haberler
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı Dünya
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti Gündem
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti Gündem
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı Gündem
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı