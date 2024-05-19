İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 25'i çocuk 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında 18 Mayıs saat 07.20’de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre görevli Sahil Güvenlik gemisince belirlenen hareketli lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 30 kaçak göçmen yakalandı.

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Aynı gün içinde Dikili açıklarında motor arızasından dolayı sürüklenen ve yardım talep eden lastik bot içerisindeki 15'i çocuk 38 göçmen ile Urla açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 20 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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