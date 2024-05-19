3 bin 500 kişi 1919 metrelik Türk Bayrağıyla yürüdü

Kaynak: İHA
3 bin 500 kişi 1919 metrelik Türk Bayrağıyla yürüdü
Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. 3.500 kişinin katılımıyla açılan 1919 metrelik Türk bayrağıyla Kışla Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, marşlar ve atabarı dansıyla son buldu.

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen etkinlikte 3.500 kişi, 1919 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüdü. Yürüyüş, Kastamonu Valiliği öncülüğünde gerçekleştirildi ve Kışla Parkı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik boyunca Kastamonu Belediyesi Bando Takımı, katılımcılara marşlar söyleyerek eşlik etti. Coşkulu kalabalık, ellerinde tuttukları dev Türk bayrağı ile yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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