Sakatlanan kadın dansçısının yerine erkek hoca geçti: "Venim için bir ilk oldu"

Karasu Şehir Stadı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde anlamlı ve unutulmaz anlar yaşandı. Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören ve tamamı kadınlardan oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi sırasında, bir kadın oyuncunun ayağından sakatlanması sonucu sahnede beklenmedik bir değişiklik yapıldı.

Gösterinin kesintiye uğramaması için usta öğretici İsmail Hakkı Yavuzyiğit, sakatlanan oyuncunun yerine geçerek gösteriye dahil oldu. Gösteri sonrası açıklama yapan Yavuzyiğit, "Tek kaygım, oyuncularımızın kadın olması. Bir erkek olarak beni görmesi izleyenlerde bir hayretlik oluşturmuş olabilir. Böyle bir durumla çok karşılaşmayız ama hiçbir oyuncumuzu da ayrı yolda bırakmayız. En son 20 yıl önce uluslararası bir festivalde oynadım. 20 yıldır sadece çalıştırıyorum hiç sahnede oynamadım. Enteresan bir olay yaşadık, bu benim için bir ilk oldu," dedi.