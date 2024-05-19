Derbi sonrası kanlı kavga. 4 yaralı

Kaynak: İHA
Derbi sonrası kanlı kavga. 4 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olay sonucu 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın bitiş düdüğünün ardından iki taraftar grubu karşı karşıya geldi.

Gruplar arasında çıkan kavga sonucu 18 yaşındaki Ö.Z.Ö. bıçaklanırken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, gruplar güçlükle dağıtıldı.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Ö.Z.Ö., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan şüpheliler yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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