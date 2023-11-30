İzmir açıklarında 86 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım saat 04.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 39 kaçak göçmen yakalandı.



Ekipler, aynı gün saat 05.30 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Lastik bot içerisindeki 47 kaçak göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.