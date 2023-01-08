﻿İzmir Bakırçay Madencilik 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir Bakırçay Madencilik, bünyesinde destek personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.Kamu haklarından mahrum olmamak.

3.Erkek personel için askerlik görevini yapmış olmak.

4.Erkek personel için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

5.En az ilkokul mezunu olmak.

6.Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya affa uğramış olsa bile devletin güveliğine karşı suçları Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7.Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak.

8.Alınacak kişinin bedenen çalışacağı için; fiziksel olarak görevini yapmasına engeli, akıl rahatsızlığı vb. sağlık sorunu olmayan.

9.Bergama İlçesinde ikamet etmek.

10. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan 18-65 yaş arasında personel alımı yapılacaktır.

11.Başvurular arasından 2 yedek belirlenecektir.

12.Ücret/maaş olarak 2022 yılı için belirlenmiş asgari ücret verilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Kimlik Belgesi Fotokopisi

2.İkametgah Belgesi

3.Adli Sicil Belgesi(e-devletten alınabilir)

3.Sağlık Raporu(Aile hekimliğinden alınabilir)

4.Diploma asli, kurum yada noter onaylı örneği

5.İŞKUR'dan alınmış iş başvuru kayıt belgesi