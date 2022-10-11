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İzmir Beydağ’da icradan satılık daire

T.C. Ödemiş Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İzmir Beydağ'da 2+1 daire mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:58
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İzmir Beydağ’da icradan satılık daire

İzmir Beydağ’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; İzmir İli, Beydağ İlçesi, Helvacıyeri mevkii, 3032 parsel 1.kat 2 no.lu bağımsız bölümde mesken vasfı ile tapuya kayıtlı bulunan taşınmaz 2 oda 1 salon, mutfak, tuvalet, banyo ve hol şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca balkonu vardır. Giriş kapısı demir, iç kapı doğramaları ahşap, pencere doğramaları ise kısmen demir profil kısmen plastik malzemeden imal edilmiştir. Oda tabanları rabıta, islak hacimler karo mozaik ve fayans kaplıdır. Ana yapıda asansör, bağımsız bölümde kalorifer tesisatı bulunmamaktadır. Beydağ Belediye Başkanlığının 06.06.2018 tarihli yazısı incelendiğinde, D2 nolu bağımsız bölüme 29.02.1980 tarihinde Yapı Kullanma İzni verildiği ve ruhsat alanının 77 m² olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmaz, elektrik ve içme suyu şebeke hattı ile belediye alt yapı imkanlarından faydalanmaktadır. Keşif tarihi itibariyle kullanılmaktadır. Bina girişine göre sağ tarafta konumludur. Taşınmaz bitişik nizam nispetinde imal edilmiş olması nedeniyle, doğu ve batı cephesi doğrudan ışık almakta, diğer cepheler komşu taşınmazlara bitişik olması nedeniyle kapalı durumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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