İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden beri koruması olan Haydar İnanır intihar etti.

Evinde eşinin olduğu esnada kafasına silahı dayadığı belirtilen İnanır’ın tetiğe basarak hayatına son verdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer etmişti.

CENAZESİ BUGÜN

İnanır’ın cenazesinin bugün 19 (Temmuz 2024) ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi’nden kaldırılacağı öğrenildi.