Ali Yerlikaya’dan Süleyman Soylu hamlesi

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Ali Yerlikaya’dan Süleyman Soylu hamlesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bakanlık içerisinde Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen 12 kentin AFAD müdürünü görevden aldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yeni atama ve görevden alma kararları alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu döneminde AFAD'da önemli görevlere getirilen bazı isimleri görevden alırken, bazı görevlilerin de yerlerini değiştirdi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 17 Temmuz tarihli Ali Yerlikaya imzalı kararlara göre, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 12 kentin AFAD İl Müdürü görevden alındı. Görevden alınan müdürler "araştırmacı" kadrosuna geçirildi.

Kurum içindeki bu değişiklikler, “kızağa çekmek” olarak nitelendirildi ve büyük çoğunluğunun Soylu tarafından atandığı belirtildi.

Görevden alınan 12 kentin AFAD İl Müdürleri şöyle:

  • İstanbul: Ercan Akar
  • Tekirdağ: Tezcan Buçan
  • Osmaniye: Selami Kılıçel
  • Iğdır: Bülent Zeğem
  • Ağrı: Necati Oruk
  • Bayburt: Adil Arslan
  • Nevşehir: Ömer Kaman
  • Bingöl: M. Emin Boğatekin
  • Balıkesir: Bayram Şahin
  • Batman: Fevzi Bakır
  • Gümüşhane: Mesut Bayrak
  • Ordu: Osman Işık

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