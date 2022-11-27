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İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 3 araştırma görevlisi alımı alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:14
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İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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