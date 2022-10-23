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İzmir İZDENİZ 10 personel alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ 10 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:59
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İzmir İZDENİZ 10 personel alacak

İzmir İZDENİZ 10 personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İZDENİZ bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 devlet personel alınacak. Alınacak personeller daimi kadroda görev yapacaklar.

Adaylar başvurularını 25 - 28 Ekim 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresine özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

En az lise mezunu olmak, Adli sicil kaydı bulunmamak,

Sınırlı Kaptan gemi ehliyetine sahip olmak.

UZAKYOL KAPTAN ŞARTLARI

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

En az Üniversite mezunu olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Uzakyol Kaptan gemi ehliyetine sahip olmak.

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