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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun yayımladığı ilana göre, akademik personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:44
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

A)09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.
B)Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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