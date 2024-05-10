Flaş! Flaş! Mete Gazoz finale çıktı

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Flaş! Flaş! Mete Gazoz finale çıktı
Olimpiyat şampiyonu Milli sporcumuz Mete Gazoz adım adım Avrupa şampiyonluğuna yürüyor.

Milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda finale çıktı.

Milli sporcumuz altın madalya için yarışacak.

Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen şampiyonada üç Türk sporcu bireysel madalya finallerine kaldı.

Klasik yay erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, Lüksemburglu Pit Klein, Hollandalılar Steve Wijler ve Gijs Broeksma'yı sırasıyla 6-0'lık skorlarla ve yarı finalde Fransız Baptiste Addis'i 7-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Mete Gazoz, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven rakibi Den Habjan Malavasic ile karşı karşıya gelecek.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun ve makaralı yay erkekler kategorisinde Emircan Haney bronz madalya için mücadele edecekler. Milli okçularımız, dün gerçekleşen klasik yay ve makaralı yay karışık takım yarışmalarında iki bronz madalya için yarışma şansı elde ettiler.

Şampiyonada, takım yarışmalarının yanı sıra yarın makaralı yay ve 12 Mayıs Pazar günü klasik yay bireysel finalleri gerçekleştirilecek.

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