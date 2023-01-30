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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alım için ilana çıktı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun yayımladığı ilana göre, öğretim elemanı alım ilanı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:01
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alım için ilana çıktı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alım için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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