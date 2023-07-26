İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor

İzmir’in Kınık ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek 3 mahalleyi tehdit etti. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi başladı.

KAYNAK: AA
İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu.

Öğle saatlerinde başlayan yangına 15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle mücadele ediliyor. Ancak rüzgarın şiddetli olması, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yangının yaklaştığı Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahalleleri ise güvenlik gerekçesiyle boşaltılmaya başlandığı bildirildi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yangının en kısa sürede söndürülmesi için tüm imkanların kullanıldığını ve çok sayıda ekibin sahada olduğunu ifade etti.

Doğruer, yangın bölgesine yakın olan Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandığını belirterek, "Umarım ekiplerimizin özverisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınır" dedi.

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