18 ilde operasyon: 380 gözaltı var

İzmir merkezli 18 ilde, sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayan ve aldıkları sahte raporla "erken emeklilik", "ÖTV indirimi", "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlanıp kamu zararına neden oldukları öne sürülen 380 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu doğrultuda ekipler sahte rapor alan ve buna yardım eden kişileri tespit etti.

Harekete geçen ekipler, İzmir merkezli 18 ilde, aralarında bu işi planlayan 32 kişi, "joker" diye tabir edilen 13 kişi, 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve bu şekilde rapor alanların da bulunduğu 380 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Tetkiklere "joker" diye tabir edilen kişiler sokulmuş

Polisin uzun süreli yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, kamu hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma gibi usulsüzlükler belirlendi.

Rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan "joker" diye tabir edilen kişilerin sokulduğu tespit edildi.

Rapor için 25-80 bin lira arasında fiyat istemişler

Soruşturma kapsamında, 249 kişiye 25-80 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı, 380 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına neden olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin ayrıca, sağlık kuruluna girecek kişileri rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri, doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişileri "erken emeklilik", "ÖTV indirimi", "evde bakım ücreti" ve "ücretsiz ulaşım kartı" gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlandırarak kamu zararına yol açtıkları tespit edildi.

Ayrıca, rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edildiği, rapor alacak kişilerin muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için de zeytin gibi besin maddelerini tüketmeleri konusunda yönlendirildiği belirlendi.(AA)

