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Bakan Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:50
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Bakan Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan 'evde bakım yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini kaydetti.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen ortalama 560 bin kişinin bu yardımdan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. 2022'de toplam 18 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan şubat ayında evde bakım yardımı ödemelerinin artırılacağı belirtildi.

(Kaynak: DHA)

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Yeter
15.01.2023 15:32
AKP nin hâlâ yüzde 30 larda oy almasının sebebi. Yandaşlara belesden dağıtılan paraları. Yıllarca prim ödeyen emekliye de bunlarada aynı maaşı vermek vatana ihanettir  
 
Sancar çelik
15.01.2023 15:23
Haramzadeler, urfadaki,diyarbakır batmandaki ana babasına antalyada izmirde istanbulda oturduğu yerden bakıyorum ayağına devlet eliyle vergi ödeyen asgari ücretliyi esnafın emeklerni alınterini söğüş  
 
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