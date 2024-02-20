İzmir merkezli 3 ilde "Daltonlar" operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
İzmir merkezli 3 ilde "Daltonlar" operasyonu: 14 kişi tutuklandı
İzmir merkezli 3 ilde, Daltonlar suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes 41" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ayrıca, suç örgütlerine silah temin ettikleri gerekçesiyle operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden de 1'i tutuklandı.

İzmir’de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu belirlenen Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in liderliğini yürüttüğü Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Eyleme katılarak örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden ve gerçekleştirdiği eylemlerle örgüte maddi destek sağlayan şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Kütahya'da toplam 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araç Kafes 41 operasyonu kapsamında eş zamanlı olarak basıldı. Operasyonda 9 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı.

İzmir merkezli 3 ildeki "Daltonlar" operasyonu: 14 tutuklama

Operasyonun 2'nci dalgasında ise 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca mafya tipi yapılanmalara silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir’in Dikili ve Torbalı ilçelerinde yine dün düzenlenen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.

3 operasyonda da gözaltına alınan toplam 20 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 6 av tüfeği, 14 tabanca, 8 tabanca sürgüsü, 4 tüfek namlusu, 4 tabanca namlusu, 3 tetik mekanizması, 2 tabanca gövdesi, 1 tüfek kabzası, 1 tabanca kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 kartuş, 59 uyuşturucu hap ve 15,68 gram esrar ele geçirildi.

İzmir merkezli 3 ildeki "Daltonlar" operasyonu: 14 tutuklama - 1

TOPLAM 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'Daltonlar' suç örgütü mensubu olduğu öne sürülen 13 kişi tutuklandı.

Suç örgütlerine silah temin etme suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden ise 1'i cezaevine gönderildi.

İzmir merkezli 3 ildeki "Daltonlar" operasyonu: 14 tutuklama - 2

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