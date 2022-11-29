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"Ev hanımları için ek iş" vaadiyle dolandırıcılığa 21 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, internette "ev hanımları için ek iş" ilanları vererek başvuranları dolandırdıkları suçlamasıyla 21 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:58
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İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda internette ev hanımları için ek iş ilanları vererek başvuranları dolandırdıkları suçlamasıyla 21 şüpheli yakalandı

''Ev hanımları için ek iş'' vaadiyle dolandırıcılığa 21 gözaltı
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İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette "ev hanımları için ek iş", "evde sabun paketleme" gibi ilanlar aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu, internet siteleri ve reklamları tıklayıp yabancı uyruklular adına kayıtlı cep telefonu numaralarına mesaj göndererek başvuru yapan mağdurlardan "sigorta, kargo, sipariş, dosya ve vergi ücreti" adı altında para istendiği belirlendi.

Başvuranlardan banka hesap numarasına para göndermelerini isteyen şüphelilerin inandırıcı olmak için de çeşitli bakanlıkların logoları ile sahte şirket isimleriyle vergi levhası, belge ve görseller kullandıkları tespit edildi.

Soruşturma doğrultusunda polis ekipleri, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, önemli bölümü ev kadınları olmak üzere 500'e yakın kişiyi yaklaşık 4 milyon 500 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

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