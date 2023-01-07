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İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 56 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 16:04
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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