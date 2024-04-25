İzmir ve Aydın’da FETÖ’ye operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Sucları Soruşturma Bürosu'nun gerçekleştirdiği FETÖ soruşturması sonucunda, haklarında FETÖ üyesi oldukları yönünde tespit bulunan, ve FETÖ’cülerin haberleşme ağı olan ByLock kullanan ve Bylock mesajlarında isimleri geçen, Bank Asya’da işlem yaptığı tespit edilen 12 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelleri, İzmir ve Aydın'da şüpheli şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi.