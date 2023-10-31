İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şüphelilerin kullandığı depoda yapılan aramada, 117 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis teknik ve fiziki takip yaptı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı aldı. Ekipler, konuya ilişkin 3 şüpheliyi teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin Bornova ilçesindeki bir depoda uyuşturucu madde sakladığını belirledi.

Depoya baskın düzenlendi

Ekipler, dün akşam saatlerinde depoya baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise kutular içerisine gizlenmiş 117 bin 250 adet sentetik ecza malzemesi olan uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.