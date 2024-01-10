İzmir'de 14 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock Kullanan ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 17 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde 17 şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.

Yapılan operasyonda belirlenen 17 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu için yakalanamadığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.