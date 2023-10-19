İzmir’de 19 ilçede 32 ayrı kaçakçılık operasyonu

İzmir’de son 1 haftada 19 ilçede gerçekleştirilen 32 ayrı kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli türde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İzmir’de 19 ilçede 32 ayrı kaçakçılık operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6-12 Ekim tarihlerinde 19 ilçede 32 ayrı kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi. 35 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, 20 iş yeri, 8 ikamet, 2 araç, 1 depo ve havalimanında aramalar yapıldı.

aw056954-03.jpgYapılan çalışmalarda; 2 milyon 362 bin 100 adet doldurulmuş makaron, 115 bin 800 adet boş makaron, 49 bin 586 adet vücut geliştirme ve performans artırıcı hap, 6 bin 860 adet muhtelif emtia ürünü, bin 832 adet performans artırıcı macun, 566 kg kıyılmış tütün, 300 adet gümrük kaçağı puro, 276 paket gümrük kaçağı sigara, 205 adet sikke, 161 adet elektronik sigara cihazı, 40 şişe muhtelif içki, 35 litre taklit etiketli alkol, 15 adet sigara sarma makinesi ve kompresör, 2 adet av tüfeği ve 100 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

aw056954-02.jpgÖte yandan, aynı tarihler içerisinde Konak ve Bornova ilçelerinde bulunan 6 umuma açık iş yeri de kaçak alkol yönünden kontrol edildi.

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