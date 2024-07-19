İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı. İnsanların kaçıştığı görüntüler

İzmir’de dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını saatlerdir devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışırken yangın Gaziemir'e ve Sarnıç’a ulaştı. Torbalı’da da yangın başladı.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Öte yandan alevlerin yerleşim yerine ulaştığı öğrenildi. Bazı mahalleler ve evlerin tahliye edildiği de belirtildi.

Gaziemir’de alevlerin yerleşim yerine yaklaştığı anlar dehşet saçtı. İnsanların evlerinden kaçıştığı ve yangından uzaklaştığı görüldü.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerindeki yangınlara karşı ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahalelerimiz sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) teşkilatımız ve tüm kurumlarımızın desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde gayret ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te başladı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 kara ekibiyle müdahale etti.

Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.