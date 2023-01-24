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İzmir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, otoyolda beton bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:01
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İzmir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü

İzmir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü
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AA'da yer alan habere göre, Karşıyaka'dan Menemen istikametine seyreden Burak E. (27) yönetimindeki 35 BCG 372 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Çiğli Kavşağı'nda beton bariyere çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Serkan Onan (42), ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Serkan Onan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sürücü Burak E'nin 2,17 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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