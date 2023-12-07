İzmir'de bir kişi eski sevgilisini kaçırdı

İzmir'de bir kişi, kendisinden ayrılan eski sevgilisine tuzak kurarak kadını kaçırdı. Müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi saldırganlar tarafından bıçaklandı

KAYNAK: Haber Merkezi
İzmir'de bir kişi eski sevgilisini kaçırdı

İzmir'de bir kişi, kendisinden ayrılan eski sevgilisine tuzak kurarak kadını kaçırdı. Müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi saldırganlar tarafından bıçaklandı

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