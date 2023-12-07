İzmir'de bir kişi eski sevgilisini kaçırdı

İzmir'de bir kişi, kendisinden ayrılan eski sevgilisine tuzak kurarak kadını kaçırdı. Müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi saldırganlar tarafından bıçaklandı
07 Aralık 2023 Perşembe
İzmir'de bir kişi, kendisinden ayrılan eski sevgilisine tuzak kurarak kadını kaçırdı. Müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi saldırganlar tarafından bıçaklandı
İzmir'de bir kişi, kendisinden ayrılan eski sevgilisine tuzak kurarak kadını kaçırdı. Müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi saldırganlar tarafından bıçaklandı