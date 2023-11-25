İzmir’de çatının uçma anı böyle görüntülendi

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.

Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Çeşme’de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, Seferihisar da ise dolu yağışı etkili oldu.

Bergama ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçede meydana gelen sağanak ve fırtınada bir binadan kiremitler düştü.

Bir başka binanın ise çatısı uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.