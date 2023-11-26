Halk otobüsünü su bastı. Sağanak fena vurdu

Meteoroloji’nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya’da şiddetli yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, halk otobüsünü su bastı.

KAYNAK: İHA
Halk otobüsünü su bastı. Sağanak fena vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarısının ardından turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerine kadar devam etti, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Göle dönen yollar da araçlar ilerlemekte zorlandı.

Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Bir vatandaş ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

HALK OTOBÜSÜNÜ SU BASTI

Bir halk otobüsünü ise su basarken, vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. Su otobüs yerini komple kapladı.

Antalya’nın turizm beldesi Kundu’da şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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