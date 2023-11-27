İzmir’de dalgalar yükselince 4 kişi denize düştü

İzmir’de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok ilçede deniz taştı. Kent merkezi ve ilçelerde sağanak yağışın ve kuvvetli fırtınanın ardından meydana gelen olumsuzluklar, gerek vatandaşlar gerekse de yetkililerin çalışmalarıyla ortadan kaldırılmaya devam ediyor.

4 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi’nde ise fırtınadan dolayı dalgalar yükseldi, hem balıkçılar hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sahilde bulunan bir vatandaş, yükselen dalgaların kendisine çarpması sonucu denize düştü. O anlar çekim yapmakta olan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, denize düşme anı kameraya yansıyan vatandaşın yanı sıra farklı dakikalarda denize düşen 3 kişinin daha olduğu ve bu kişilerin hepsinin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.