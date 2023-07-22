İzmir’de Demokrat Parti İl yönetimi görevden alındı

Partinin İzmir il başkanlığına ise Genel İdare Kurulu üyesi olan Ozan Demirbaş atandı.

Demokrat Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık imzalı yazıda, “İzmir İl Teşkilatı’nın feshedilmesine ve İl Teşkilatını yeniden oluşturmak üzere Ozan Demirbaş’ın il Başkanı olarak atanmasına Genel İdare Kurulumuzun 22 Temmuz 2023 tarih 2023/6 nolu toplantısında karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmeyle birlikte Demokrat Parti, İzmir'de teşkilat yapısında değişiklik yaparak yeniden yapılanma sürecine girmiş oldu.

Partinin yeni İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, görevi devralarak partinin İzmir'deki çalışmalarına liderlik edecek.

Parti yetkilileri, bu kararın partinin hedefleri doğrultusunda daha etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmek amacıyla alındığını belirttiler.