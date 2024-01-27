İzmir'de deprem

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 6.5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin, Menderes ve çevre ilçelerden de hissedildiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Ekiplerin bölgede saha çalışmaları sürüyor.

AYDIN'DAN DA HİSSEDİLDİ

Meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.

İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, meydana gelen depreme ilişkin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Elban, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki #deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.