İzmir’de feci kaza. Karı-koca hayatını kaybetti

Kazada ölenlerin karı-koca olduğu öğrenildi.

Otomobil karşı şeride geçti

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Kemalpaşa yolunda meydana geldi. K.I. yönetimindeki 35 HC 386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, H.P. (53) yönetimindeki 35 HC 0700 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

Karı-koca hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.I. ile otomobildeki eşi N.I.'nın (30) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan H.P. ile cipteki N.P. (50) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren karı- kocanın cansız bedeni ise savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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