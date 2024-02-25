İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gizli tanık olan garsondan dijitaller ele geçirildi.

15 şahsın örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan ve örgütle ilgili toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç edilmiş emniyet mensubu, 7 şahsın ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası/yakalama kararı bulunan ve gizlenmek için gaybubet olarak adlandırılan evlerde saklandığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında yakalama karar verildi.

Şahısların ikamet ettikleri evlere gerçekleştirilen operasyon sonucunda, belirlenen şahıslar dışında 1 şüpheli de dahil olmak üzere toplamda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.