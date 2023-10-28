İzmir'de FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

Türkiye genelinde FETÖ’ye yönelik 77 ilde düzenlenen "Kıskaç" operasyonları kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 84 şüpheliden 28'i tutuklandı.

KAYNAK: AA
İzmir'de FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinasyonunda, MİT Başkanlığının desteğiyle yürütülen operasyonlar kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında yakalama kararı verdiği 93 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 28'i tutuklandı. 56 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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