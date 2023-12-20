İzmir'de firari suçlulara operasyon

Kaynak: İHA
İzmir'de firari suçlulara operasyon
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan ve firari durumda olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi.

5 ZANLI YAKALANDI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında, aranan 5 zanlı ekiplerce yakalandı.

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Zanlıların yakalandığı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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