İzmir'de firari suçlulara operasyon

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi.
5 ZANLI YAKALANDI
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında, aranan 5 zanlı ekiplerce yakalandı.
Zanlıların yakalandığı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.