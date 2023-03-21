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İzmir'de açıklarında göçmenlere operasyon

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 154 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı Dikili ve Çeşme açıklarında yakalandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:05
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İzmir'de göçmen operasyonu

İzmir'de açıklarında göçmenlere operasyon
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı gün yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye giden ekipler, hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Aynı gün yine Çeşme ilçesi açıklarında, 52 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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