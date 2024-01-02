İzmir'de hafriyat kamyonunun devrildiği korku dolu anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İHA
İzmir'de hafriyat kamyonunun devrildiği korku dolu anlar kameralara yansıdı
İzmir Karabağlar’da bir hafriyat kamyonu yük boşalttığı sırada devrildi. O korku dolu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay saat 15.00 dolaylarında Tahsin Yazıcı Mahallesi Mızraklı Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kum yüklü hafriyat kamyonu, kasadaki yükü boşalttığı sırada yan yatarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu ihbar ederek ekipleri çağırdı. Sürücü vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

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Kamyonun devrildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde kasadaki yükünü boşalttığı anda kamyonun yan devrildiği anlar ve korku dolu bağırışlar yer aldı.

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Diğer yandan kazaya tanıklık eden esnaf Engin Akkaya, “Ben içeride çalıştığım esnada kamyonun yanaştığının seslerini duydum. Daha sonra büyük bir gürültüyle yan devrildiğini görünce bütün mahalle oraya doğru gittik. İçeride sıkışan sürücüye yardım ettik ve çıkarttık. Çok şükür sağlık durumu iyiydi. Büyük bir korku yaşadık. Neyse ki kimseye ciddi bir şey olmadı" diye konuştu.

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