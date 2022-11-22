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İzmir'de heyelan yol kapattı

İzmir'in Tire ilçesinde, etkili olan sağanak yağış dereleri taşırırken, Çeriközü Mahallesi civarındaki heyelan yolu kapattı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:39
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İzmir'de heyelan yol kapattı

İzmir'de heyelan yol kapattı
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İHA'nın haberine göre, Tire'de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber Çeriközü Mahallesi'ndeki dereler taştı, mahalledeki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. 

Yolu kullanmak isteyen mahalle sakinleri, araçlarıyla geçiş yapamayınca Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. 

Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, hemen bir çalışma başlattı. Yol, 1 saat süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

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