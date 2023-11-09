İzmir’de inşaat işçilerinin meydan muharebesi gibi kavgası

İzmir’in Konak ilçesinde yapımı devam eden bir rezidansın inşaatında çalışan işçilerin WhatsApp grubundaki şakalaşma ve küfürleşmeleri kavgaya dönüştü. İşçilerin yumruklu kavgasında sandalyeler havada uçuştu, meydan muhaberesini aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYA GRUBUNDA BAŞLAYAN KÜFÜRLEŞME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Konak ilçesinde inşaatı devam eden bir rezidansın yemekhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, WhatsApp grubunda şakalaşan işçiler daha sonra birbirleriyle küfürleşmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine yemekhanede bir araya gelen işçilerin kavgası meydan muhaberesini aratmadı. Yumruklaşan işçilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu. Yemekhaneyi birbirine katan kavga anları bir işçi tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; işçilerin yumruklaştığı ve birbirlerine sandalye fırlattığı yer aldı.