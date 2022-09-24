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İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 09:30
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İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ve Bornova ilçelerinde kaçak akaryakıt satışı ve dağıtımı yapılan adresleri tespit etti. 1 ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 38 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili M.C., B.S. ve O.S. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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