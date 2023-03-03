TRT'nin ses kıstığı maçta Götepe-Bolu: 1-1

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Boluspor, Dejvi Bregu ile 62. dakikada 1-0 öne geçerken, Göztepe bu gole 88. dakikada Emirhan Delibaş ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Göztepe 32, Boluspor 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Altınordu ile karşılaşacak. Boluspor, Tuzlaspor ile puan mücadelesi verecek.

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmaya başlayan Göztepe- Boluspor maçı başlamadan önce tribünler "Hükümet istifa!" sloganı attı. TRT Spor protestolar nedeniyle taraftarın sesini yayından aldı.