İzmir'de kıskançlık cinayeti: Öldürdü başında polisi bekledi

Cinayet Urla Neyzen Teyfik Caddesi Atatürk Mahallesi'nde işlendi. Aktarılan bilgilere göre 41 yaşındaki M.E. (41), bir süre önce tanıştığı ve arkadaşı olan kadın ile balıkçılık yapan 35 yaşındaki Cem Hortum'un yanında gördü.

Cem Hortum'un telefonla arayan M.E konuşmak için yanına çağırdı. Sahilde buluşan 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce M.E., yakındaki bir karavandan av tüfeğini getirerek Cem Hortum'a ateş etti. Karnından ve kalbinden vurulan Cem Hortum yere yığılırken, M.E. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti ve ambulans çağırdı.



Daha önce de cinayet işlediği öğrenilen M.E'nin 16 yıl hapis yattığı belirtildi,. M.E Cem Hortum'un kendisini tehdit ettiğini ve korktuğu için öldürdüğünü söyledi.