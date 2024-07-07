Bir maganda trafikte silahla havaya ateş etti

Bağcılar ilçesinde yaşanan olayda bir şahıs, aracından rastgele ateş ederek bu anları sosyal medyada paylaştı. Olay, şehirdeki güvenlik endişelerini artırırken, videonun yayılması vatandaşlar arasında büyük bir infiale neden oldu.

Şahsın paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve geniş kitleler tarafından izlendi. Ancak videonun yayılmasıyla birlikte tepkiler de arttı. Birçok kullanıcı, şahsın bu tür tehlikeli davranışlarını destekleyen bir tavır sergilemek yerine, güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini belirtti.