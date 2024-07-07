Küçük çocuk kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı

Osmaniye ilinde dün öğleden sonra yaşanan olayda, bir çocuğun oyun oynarken kafasını demir korkuluğa sıkıştırmasıyla panik yaşandı. Olay, şehrin merkezi bir parkında gerçekleşti. Çocuğun kafasının sıkıştığını fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen müdahale etti ve durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun kafasını sıkıştığı demir korkuluğu keserek kurtarmak için çalışmalara başladı. Kısa sürede harekete geçen ekipler, çocuğun kurtarılması için titiz bir çalışma sergiledi. Çevredeki izleyiciler ise endişeli bir şekilde olayı izlerken, itfaiye ekiplerinin profesyonelce müdahalesi takdir topladı.